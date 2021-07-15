В Сургуте начали ремонт моста через Обь: движение транспорта ограничено Фото: google.ru/maps

В Этом году отремонтируют два участка автодорожного моста через реку Обь в районе Сургута. Будут отремонтированы участки с 48 километра по 51 километр и с 53 километра по 59 километр, благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Таким образом, в нормативное состояние будет приведено 10 километров транспортного объекта, интенсивность движения транспорта на котором достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас на участках моста выполняется фрезерование старого покрытия. Работы ведутся в усиленном режиме и движение транспорта проводится по одной полосе, установлены временные дорожные знаки.

Благодаря нацпроекту реализуется комплексный подход: во время дорожных работ на мосту появится не только два слоя нового дорожного покрытия, но и укрепятся обочины, заменится барьерное ограждение, нанесется дорожная разметка.

Дорожники используют новые технологии, в том числе «Новачип», которая позволяет укладывать тонкие слои асфальтобетона по горячей технологии, обеспечивая надёжное сцепление со старым покрытием. Также будут использованы стыковые ленты, которые позволят избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос асфальтобетона.

Стоимость работ составит 370 миллионов рублей, средства поступят из федерального и регионального бюджетов. По документам работы на подходах к мосту должны завершить не позднее конца октября.