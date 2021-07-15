В Сургуте убирают незаконные рекламные билборды Фото: pixabay.com

В Сургуте с начала года незаконно установлен и демонтирован 21 билборд. Один из них зафиксировали накануне на Тюменском тракте. Ещё 8 рекламных конструкций уберут до конца лета. Сейчас идёт подготовка соответствующих документов, сообщают в администрации города.

Рейды проводятся по промышленным районам города и окраинам. За незаконную установку и эксплуатацию такой конструкции для юридических лиц грозит штрафом – от пятисот тысяч до миллиона рублей. Незаконные билборды определяют, согласно тому, что на них отсутствуют таблички с указанием места, номера разрешения и указанием эксплуатирующей организации. А контролируют размещение билбордов регулярно.

– Департамент архитектуры и градостроительства утвердил схему размещения билбордов. После этого стало ясно, какие конструкции остались вне закона. Мы их начали выявлять, и практически все были снесены в прошлом году – начале этого года, - рассказывает начальник отдела административного контроля контрольного управления Администрации города Максим Салий.

По его словам, как только устанавливается собственник, ему выдается предписание на снос. Если установить его не удается, то предписание выкладывается на официальном портале Администрации города. Спустя 30 дней щит демонтируют, согласно закону о рекламе. В случае установления полицейскими конструкция демонтируется силами собственника.

Добавим, в городе планируют сократить количество рекламных щитов. В настоящее время Администрация Сургута вместе с бизнес-сообществом актуализирует схему размещения таких конструкций.