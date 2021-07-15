Уже судимый житель Пыть-Яха напал на продавца, чтобы украсть сало Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений. По горячим следам раскрыто 33. Одно из преступлений совершил ранее судимый житель Пыть-Яха, находясь в магазине во 2 микрорайоне города, напал на продавца. Угрожая женщине ножом украл сало на 100 рублей. Против него возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске 21-летний квартирант украл из шкатулки хозяйки 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде. А в Мегионе полицейские остановили автомобиль, в бардачке которого обнаружен пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. Как оказалось вещество содержит в своём составе мефедрон массой 0,842 грамма. Против водитель возбуждено уголовное дело и он дожидается наказания под подпиской о невыезде.

Также за минувшие сутки поступило 1 сообщение о краже велосипеда. Двухколесный транспорт стоимостью 14 тысяч рублей похитили около футбольного корта, напротив подъезда дома во 2 микрорайоне Нягани. Проводится проверка.