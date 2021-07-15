Погода в Югре на 15 июля 2021 года: сильный дождь и ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 15 июля 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, по северо-западу +18, +23 °С. Температура ночью +4, +9 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, в восточных районах сильный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +12, +14 °С, ночью +7, +9 °С. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днём порывы до15 м/с.

Погода в Югре 14 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В юго-западных и восточных районах округа, а именно: Кондинском, Ханты-Мансийском Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском районах. А также в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургуте, Когалыме, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Покачах и Радужном ожидаются сильный дождь, ветер порывами 15 – 18 м/с.