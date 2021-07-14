Пенсионерка из Нижневартовска перевела аферистам личные и кредитные деньги Фото: pixabay.com

Пенсионерка из Нижневартовска по своей глупости потеряла огромную сумму денег и побежала писать заявление в полицию. По словам женщины, она в течение недели общалась с мнимыми сотрудниками одного из банков города и наивно верила их словам.

Женщине позвонил аферист, который представился сотрудником службы безопасности банка и убедил женщину помочь в раскрытии мошенничества внутри банка, а также пригрозил уголовной ответственностью за разглашение конфиденциальной информации.

Злоумышленник убедил пенсионерку срочно прийти в банк и перевести все накопления на безопасный счёт. Преступник также посоветовал ей оформить кредиты в других банках, якобы для выявления мошенников и отмены несанкционированных операций по её банковскому счёту. Доверчивая и напуганная 63-летняя вартовчанка пришла в банк, сняла все наличные, и на протяжении нескольких дней переводила деньги на указанный мошенником счёт через банкоматы.

Пострадавшая совершила 50 переводов на больше чем 870 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция ведёт поиск аферистов.