В Нефтеюганске перед судом предстанет насильник и вор Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела против 30-летнего гражданина Азербайджана. Он обвиняется в преступлениях по статьям "незаконное проникновение в жилище", "грабеж" и "иные действия сексуального характера и покушение на изнасилование", сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации следственных органов 4 декабря прошлого года обвиняемый, незаконно проник в квартиру к жительнице 8-а микрорайона Нефтеюганска, где повалил женщину на пол и удерживая за шею, угрожая убийством попытался её изнасиловать.

После несостоявшейся попытки изнасилования злоумышленник отобрал у женщины мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.

А 8 декабря 2020 года обвиняемый обманом попал в квартиру жительницы 1 микрорайона, работающей в одном из торговых заведений города, которой раньше оказывал знаки внимания. Он также, угрожая убийством схватил югорчанку за шею и изнасиловал её.

Во время расследования выяснилось, что 26 ноября 2020 года, он в подъезде ударил женщину по лицу и отобрал у неё золотую цепочку с двумя подвесками, на сумму 13 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств его вины и уголовное дело передано в суд.