Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 июля 2021 года увеличилось на 184 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. На сегодняшний день подтверждено 184 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии в Югре выявлено 62 116 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 15 случаев, 18-29 лет – 29 случаев, 30-49 лет – 75 случай, 50-64 лет – 36, старше 65 лет – 29. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 168 случаев, 8 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 143 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях, по 16 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 003 человека, сняты с наблюдения – 236 767 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 2 865 человек, всего прошли обследование 1 873 108 жителей округа.

Больше всего случаев коронавируса за день выявлено: в Сургуте – 40; Ханты-Мансийске – 19; Нефтеюганске – 16; Нижневартовске – 15. Также случаи COVID-19 подтверждены за сутки: в Югорске – 11; Кондинском районе – 11; Нижневартовском районе – 10; Советском районе – 9; Нягани – 8; Когалыме – 6; Нефтеюганском районе – 6; Лангепасе – 5; Мегионе – 5; Белоярском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Сургутском районе – 4; Пыть-Яхе – 3; Радужном – 3; Березовском районе – 3; Урае – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

В тяжёлом состоянии находятся 117 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За прошедшие сутки 4 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 854 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 118 человек, за весь период пандемии вылечились 59 108 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса, всего на сегодняшний день зафиксировано 5 857 002 случая COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.