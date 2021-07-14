Пенсионер из Нижневартовска остался без денег из-за бессовестных «банкиров» Фото: pixabay.com

Югорчане лишились больше 2 миллионов рублей за минувшие сутки. Жертвами мошенников стали жители Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Югорска, Лангепаса, Когалыма, Урая, Советского и Белоярского районов.

Так, пожилой житель города Нижневартовска поверил мнимому сотруднику службы безопасности банка, который якобы хотел уберечь пенсионера от мошеннических действий. Аферист убедил 73-летнего мужчину снять все имеющие сбережения и перевести их на резервный счёт, что мужчина и сделал, тем самым бессовестные «банкиры» оставили пенсионера без средств к существованию. Ущерб составил 158 тысяч рублей.

Ещё один 47-летний мужчина из Сургута пытался купить видеокарту, используя сайт бесплатных объявлений. Но югорчанин "купился" на уловку афериста и "подарил" ему 50 тысяч рублей.

Другие жители округа в предвкушении отпуска забывают о бдительности и покупают авиа и ж/д билеты через непроверенные сайты. Только за сутки жители округа потеряли 40 тысяч рублей, приобретая билеты в долгожданный отпуск.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.