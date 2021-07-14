В Ханты-Мансийске выберут лучший двор Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске начали приём заявок на конкурсы: на «Самый благоустроенный двор», «Образцовый дом», «Лучшую управляющую организацию» и присвоение знака «Кедровая ветвь». Участие могут принять любые желающие жители города, а также учреждения и управляющие компании.

Конкурс «Самый благоустроенный двор» определит самые красивые и благоустроенные территории в индивидуальном жилом секторе, образовательных учреждениях и организациях. А управляющие компании столицы округа могут посоревноваться за звание лучшей в своей номинации. В конкурсе «Образцовый дом» могут принять участие предприятия, обслуживающие жилищный фонд города, и товарищества собственников жилья. Знак «Кедровая ветвь» могут получить за лучший пример ведения хозяйственной деятельности с минимальным воздействием на окружающую природную среду, лучший пример соседства с природной территорией.

Заявки принимаются до 31 августа, а более подробно о конкурсе можно узнать по телефону 8 (3467) 32-57-94, 32-33-91.