Пьяная югорчанка орала матом на прохожих, а потом укусила полицейского Фото: pixabay.com

Березовские следователи возбудили уголовное дело против 36-летней жительницы посёлка Игрим. Она подозревается по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщают в следственном комитете, 16 июня пьяная югорчанка находилась в районе улицы Кухаря посёлка Игрим. Женщина громко кричала матом на прохожих. Проходившие мимо полицейские потребовали прекратить беспорядок, но женщина игнорировала все слова сотрудников полиции. Её попытались задержали для поездки в отдел и оформления протокола об административном правонарушении. Но в ответ на это агрессивная нарушительница ударила участкового рукой по шее, после чего ударила ногой в грудь и укусила за предплечье помощника участкового.

Девушка уже неоднократно судима, в том числе за аналогичное преступление. По уголовному делу продолжается расследование.