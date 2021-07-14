В Нижневартовске построят новую дорогу, которая позволит разгрузить улицы Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске началась подготовка к строительству нового участка улицы Северной. К новым микрорайонам от улицы Интернациональной до улицы Ф. Салманова ведётся строительство участка дороги в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Земельный участок, где будет проходить дорога, достаточно обводненный из-за болотистой местности. Сейчас подрядчик занимается удалением пористого и ненадежного вида грунта и замещением его песком, чтобы в дальнейшем исключить вероятность проседания основания дороги. Эти работы должны быть завершены в ноябре, - рассказал директор МКУ Нижневартовска «Управление капитального строительства» Иван Силецкий.

Новый участок дороги, которая будет по две полосы для движения автомобилей в каждую сторону, составит более 1 км. Строители проведут освещение и дождевую канализацию, а также построят тротуар и велодорожку.

Эта дорога позволит разгрузить улицы Интернациональную и Ханты-Мансийскую с восточной стороны города и создаст более комфортные условия для жителей города, а также будет стимулом для строителей к освоению новых территорий.