В Югре пьяный водитель врезался в дерево: одна из пассажирок не выжила

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 4 – получили травмы. Страшное ДТП произошло ночью в посёлке Полноват Белоярского района. Нетрезвый 30-летний водитель «ВАЗ», не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП 18-летняя девушка-пассажир, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. А водитель и пассажир - 17-летняя девушка, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

Югорская Госавтоинспекция напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения водитель подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, и может привести к страшной трагедии.