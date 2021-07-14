Югорчанин отправится в колонию строго режима за сбыт наркотиков Фото: pixabay.com

В Урае состоялся суд по делу наркосбытчика. Местный мужчина обвиняется в незаконном обороте синтетических наркотиков. Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый с февраля 2020 года продавал запрещённые вещества своим знакомым.

Ещё он устроил в своей квартире наркопритон, куда наркозависимые жители города приходили и употребляли наркотики. А также преступник уговорил одного жителя Урая, ранее не употреблявшего наркотики, попробовать "синтетику".

В апреле 2020 года наркосбытчика задержали сотрудники правоохранительных органов, а вещества у него забрали.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.