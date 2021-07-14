Житель Когалыма украл телефон у пенсионера во время совместной пьянки Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме задержали 39-летнего мужчину, который украл сотовый телефон, стоимостью 5 тысяч рублей у пенсионера. Мужчины вместе пили алкоголь и югорчанин помоложе решил прихватить себе чужой гаджет. В Урае недалеко от леса задержан 36-летний мужчина, у которого нашли полимерный свёрток, с веществом, содержащим мефедрон (a-PVP), массой 1,13 грамма. Оба преступника находятся под подпиской о невыезде.

Полицейские Советского района выяснили, что владелец магазина в посёлке Пионерский, который уже наказан раньше, не имея лицензии на реализацию алкогольной продукции, продал бутылку крепкого алкогольного напитка. Проводится проверка.

Очередная кража велосипеда зарегистрирована в Нефтеюганске, там из подъезда дома 7 микрорайона угнали двухколесный транспорт, стоимостью 5 тысяч рублей.

А в Нягани раскрыто ранее зарегистрированное преступление. Выяснилось, что 40-летний житель города возле дома по улице Уральской, сел за руль чужого автомобиля. За это он находится под подпиской о невыезде и дожидается наказания.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений. Возбуждены уголовные дела.