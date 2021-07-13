В Ханты-Мансийске из пожара спасено 87 человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня ночью в Ханты-Мансийске в диспетчерскую пожарную службу сообщили о пожаре в многоквартирном доме по улице Анны Коньковой, 2. Первые пожарные приехали через 6 минут.

- Когда подъехали, в квартире на третьем было открытое горение. С верхних этажей люди просили о помощи, сразу приступили к эвакуации звенья газодымазащитников. Дверь в горящей квартире была открыта, дым клубами валил в подъезд, на лестничную клетку, делая самостоятельную эвакуацию людей невозможной - рассказал начальник службы пожаротушения Александр Яковлев.

Всего спасено 87 человек, из которых 16 детей. Так как пожар начался ночью, многие уже спали и не сразу поняли, что происходит и что нужно делать. В результате пожара полностью выгорела одна комната площадью 12 квадратных метров. Пострадавших людей нет.

В тушении пожара и спасении людей задействовались 43 сотрудника, а также 11 единиц спецтехники.