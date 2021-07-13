Урай и Кондинский район получат долгожданную дорогу до Тюмени Фото: Администрация Кондинского района

В ближайшие два-три года Урай и Кондинский район получат долгожданную дорогу до Тюмени через Куминский и Тавду. Эта дорога находится в списке приоритетных проектов развития транспортной инфраструктуры округа, сообщают в Администрации Кондинского района.

Помимо дороги до Тюмени будет проведена реконструкция дороги Тавда – Нижняя Тавда, таким образом будет обеспечен проезд и в Свердловскую и в Тюменскую область. Дорога уже строится как со стороны Ханты-Мансийского округа, так и со стороны Свердловской области и ещё в ближайшие годы проведут капитальный ремонт дороги Урай-Советский.

По словам депутата Тюменской областной думы, государственной программой ХМАО "Современная транспортная система" разработано задание по организации переправы через Конду. Планируемый срок размещения заказа - III-IV квартал 2021 года. Переправу на 127 километре дороги Урай-Советский планируют организовать в 2022 - 2025 году.