В Урае автоледи нарушила ПДД и спровоцировала аварию

В Югре за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

Авария произошла на 8 км автодороги «Урай - Половинка» в городе Урай. За рулём «ВАЗ» ехала 24-летняя женщина, которая на нерегулируемом перекрёстке не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Киа», под управлением 37-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа», 15-летний мальчик, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 15 водителей за нетрезвое вождение, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования. 74 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.