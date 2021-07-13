В Октябрьском районе мужчина украл из машины пенсионера деньги Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 29. Заявление о краже велосипеда написал в полицию 45-летний житель Ханты-Мансийска. Оперативники задержали ранее судимого 43-летнего подозреваемого, который похитил транспорт во дворе дома по улице Калинина. А в Берёзово украли велосипед, стоимостью 4 тысячи рублей. Не пристегнутый велосипед угнали из подъезда дома по улице Путилова.

В Сургуте 25-летний молодой человек, в магазине по улице Иосифа Каролинского, с прилавка похитил кошелёк с деньгами, в сумме 14,5 тысяч рублей. В Нижневартовске задержан мужчина, у которого нашли свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. Как оказалось, в свёртке находился наркотик - мефедрон, массой 0,514 грамма.

Ещё одно преступление раскрыто в Октябрьском районе. Там, ранее судимый 32-летний подозреваемый похитил из автомобиля 13 тысяч рублей, принадлежащие 63-летнему пенсионеру. Машина находилась на причале посёлка Андра.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.