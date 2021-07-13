Погода в Югре на 13 июля 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 13 июля 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С. Температура ночью +4, +9 °С, местами до -1 °C. Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +13, +15 °С, температура ночью +6, +8 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днём 8-13 м/с.

Погода в Югре 13 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день было принято красить яйца в желтый цвет и обмениваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда — в первую очередь, разные виды яичницы: с сыром, с зеленым луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селедкой. Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно.