На пожаре в Сургуте от едкого дыма чуть не задохнулись 30 человек Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В пятиэтажном доме по улице Ленинградской в Сургуте случился пожар, уже через 3 минуты на место приехали спасатели. Из окон второго этажа валил густой, черный дым и уже вырывался из окон выше. Из квартир стали кричать люди с просьбой о помощи. Очаг возгорания оказался в одной из квартир, её коридор полностью охватил огонь на площади 15 квадратных метров. В самом помещении людей не оказалось, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Спасатели обходили каждую квартиру практически в слепую. Жителей дома удалось эвакуировать через окна дома с помощью лестниц. Два человека оказались заблокированы в собственной квартире. Дым попал к ним через соседние окна и двери.

Некоторые люди пытались выбраться самостоятельно и чуть не поплатились своим здоровьем. Семья с 5-го этажа приложив ко ртам влажную ткань решила выбежать на улицу, но они смогли спуститься лишь на один этаж. И их нашли в одной из квартир, где находилось сразу 14 человек. Ещё у одного из открытых окон находилась семья с детьми, пожарные, взбираясь по установленным лестницам, поочередно вытащили на себе детей и помогли спуститься взрослым.

Как сообщили спасатели, основную угрозу создавал едкий дым, который быстро заполнял поэтажные коридоры и через щели пробирался в квартиры. Даже после тушения огня сотрудники продолжали спасать людей, выводя их на улицу. Всего из опасной зоны вывели 30 человек, в том числе 11 детей. В ликвидации пожара и спасении задействовались 32 сотрудника и 9 единиц спецтехники.