В Ханты-Мансийске берег Иртыша очистили от мусора Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске берег Иртыша очистили от мусора представители Добровольно-спасательного пожарного формирования вместе с трудовыми отрядами Молодежного центра.

Благодаря проекту «Югра — курс на безопасность» молодежь города не только очищает прибрежные зоны от мусора, но и получает знания и умения, которые могут сохранить жизнь и здоровье людей. Так, участники субботника слушают лекции о том, какую опасность представляет собой мусор на воде. Огромные покрышки, стеклянные бутылки, колючие железные проволоки, а также другой крупногабаритный мусор опасен для жителей города.

- Проведено уже 4 субботника с привлечением молодежи города. Мы собрали более 50 мешков мусора объемом в 120 л. Работаем совместно с отделом экологии Администрации города. Весь собранный мусор оперативно вывозят, - рассказал руководитель Добровольно-спасательного пожарного формирования Василий Загваздин.

На сегодняшний день трудятся 70 ребят, в субботниках участвуют сотрудники Управления МЧС России по Югре и представители городских и окружных предприятий, а также жители города.