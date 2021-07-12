Во дворах Сургута появится больше 30 тысяч цветов и кустарников Фото: Юлия Кучеренко

Активные жители Сургута украшают город цветами: уже высажены бархатцы, петунии, астры, бегонии, а ближе к осени появятся яблони, сирень и калина. В акации участвуют все желающие украсит дворы Сургута, поддержку им оказывает 19 территориальных общественных самоуправлений. Во дворах появится больше 30 тысяч цветов и кустарников.

Благодаря работе общественников, за первый месяц лета сиреневые аллеи появились в двух микрорайонах Сургута №2 и 32. В последнем также высажены яблони, а рябиновые кустарники – в микрорайоне №3.

Преображаются и городские территории, цветочные клумбы появились на территории транспортных развязок возле памятника основателям Сургута, на пересечении улиц Мелик-Карамова и Щепеткина, Губкина – Энтузиастов и Показаньева. Зеленые зоны оформили возле торговых центров «Ярославна» и «Детский мир», в парках «За Саймой», «Кедровый Лог», скверах «Площадь Советов», «Мемориал Славы», «Центральный», «Геологов» и «Старожилов».

Ландшафтные дизайнеры использовали для украшения общественных пространств элементы вертикального озеленения: подвесные кашпо, вазоны, этажерки, цветочные фигуры, сообщают в Администрации Сургута.