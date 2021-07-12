В Сургутском районе водитель «Шевролет Круз» перевернулся в кювет Фото: pixabay.com

За выходные в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 7 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. По информации ГИБДД, на 210 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе 27-летний водитель «Шевролет Круз», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся и в результате водитель и 13-летний мальчик-пассажир, получили травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции Югры задержаны 26 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 37 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 50 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает югорским водителям о безопасной скорости, соблюдении необходимого интервала и дистанции до впереди движущегося транспорта. Следует избегать резких ускорений и торможений.