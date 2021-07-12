Пенсионерка из Сургута пыталась продать чайный сервис, но потеряла свои деньги Фото: pixabay.com

За минувшие дни в Югре зарегистрировано 22 случая мошенничества. Злоумышленники обокрали югорчан на 2 миллиона рублей. Жители региона по-прежнему совершают покупки на непроверенных сайтах и верят лже-продавцам. С лёгкостью оформляют кредиты. Так, 66-летняя сургутянка думала, что выгодно продаст японский чайный сервис и под предлогом полной предоплаты выдала мошенникам все реквизиты банковской карты. В итоге пенсионерка лишилась почти 45 тысяч рублей.

А жители Нижневартовска, 41-летний мужчина и 25-летняя девушка захотели поесть пиццы. Они заказали еду на недостоверных сайтах и подарили аферистам 41 тысячу рублей. А в Сургуте 29-летней женщине позвонил псевдо-банкир, с предложением перевыпустить банковскую карту, у которой истекает срок действия. Югорчанка, не подозревая подвоха, продиктовала код из сообщения, а в результате потеряла 145 тысяч рублей.

Ещё один популярный способ обмана жителей Югры с наступлением отпусков – бронирование жилья и покупка авиабилетов на непроверенных сайтах. Только за выходные общий ущерб составил 87 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.