Угоны автомобилей и велосипедов: в Югре зарегистрированы 130 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 130 преступлений. В Сургуте заведующая кассой одного из банков обнаружила поддельные 5 тысяч рублей. А в Нягани местная жительница прибежала в полицию с заявлением и рассказала о краже автомобиля. Угонщиком оказался 56-летний мужчина, он сдал транспорт в пункт приёма цветных металлов.

В Кондинском районе возбудили уголовное дело, 26-летняя жительница Междуреченского фиктивно зарегистрировала трёх человек, но предоставлять жильё не собиралась. В Нижневартоске 17-летний молодой человек украл велосипед, стоимостью 4 тысячи рублей и ещё один 19-летний житель Нижневартовка похитил велосипед, стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ханты-Мансийский» выяснили, что ранее судимый 34-летний подозреваемый, находясь на автостоянке около дома по улице Анны Коньковой, разбил окно автомобиля с водительской стороны, зале в автомобиль и угнал его. После угона он оставил автомобиль в районе набережной.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.