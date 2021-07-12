Погода в Югре на 12 июля 2021 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 12 июля 2021 года: температура воздуха днём +15, +20 °С, +5, +10 °С. Переменная облачность, практически без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +18, +20 °С, ночью +8, +10 °С. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Погода в Югре 12 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Крестьяне подмечали: если в этот день идёт дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождём следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь - урожай худой, два дождя - хороший, три - богатый».