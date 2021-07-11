Вблизи Сургута с 12 июля на неделю перекроют мост через Обь

Югорским водителям и путешественникам, которые планируют поездки на Крайний Север, особенно дальнобойщикам, необходимо с завтрашнего дня учесть тот факт, что переправа через Обь вблизи Сургута будет перекрыта. Там пройдут плановое обновление дорожного полотна.

Вантовый мост для автомобилистов по одной из главных магистралей Югры дорожники будут закрывать с 12 по 19 июля только в ночное время – с 01:00 до 04:00, сообщают в управлении автомобильных дорог Югры.

Для автомобилистов организованы места разворота и стоянки для транспортных средств. Переждать можно на 49-ом и 54-ом километрах автодороги «Нефтеюганск – Сургут».

Управление автомобильных дорог Югры рекомендует автомобилистам заранее планировать свои поездки, чтобы избежать возможных неудобств.

Дополним, в самом Сургуте автомобилистам тоже не сладко – с сегодняшнего дня приходится мириться с перекрытыми на ремонт дорогами. Так, с 11 июля по 31 августа в Сургуте остановят движение на участке дороги по улице Мелик-Карамова. В связи с перекрытием изменится и схема движения автобусов, сообщают в администрации города.

- В Сургуте будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Мелик-Карамова (на участке от ул. Федорова до ул. Геологической). Движение ограничат в связи с производством работ по строительству ливневой канализации. Общественный транспорт будет передвигаться в объезд перекрываемого участка по следующим схемам, – говорится в сообщении мэрии.