Пожары в Югре: за сутки тушили три бани и жилой дом в Сургуте

Фото: МЧС Югры

Четыре техногенных пожаров, последствия восьми аварий, три возгорания в дачных товариществах и пожар жилого дома в Сургуте ликвидировали за сутки пожарные Югры. Подробности читайте далее в нашем материале.

10 июля в 19:23 диспетчер пожарных Сургута приняла сообщение о возгорании в жилом доме. На место пожара выехало восемь спецмашин, огненную стихию усмиряли 27 спасателей. Открытое горение ликвидировали в 19:37. К счастью, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Фото: МЧС Югры

Так же в Сургуте случилось возгорание в бане в СОТ «Кедровый бор», ближе к 23:00. Тушили пожар 14 человек, выезжали три спецмашины.

В Белоярском районе сотрудники МЧС тоже тушили баню – в с.п. Казым. Сообщение о пожаре диспетчерская приняла в 01:55. Возгорание локализовали уже в 02:10, открытое горение ликвидировали в 02:23. К тушению от подразделений КУ «Центроспас-Югория» привлекалось 7 человек личного состава и одна спецмашина. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Фото: МЧС Югры

Загорелся дачный дом в СОТ «Трассовик» Белоярского района. Пожарные получили звонок о ЧС в 16:04, на место выехали 10 человек личного состава и две единицы техники. Уже в 16:29 возгорание локализовали, открытое горение ликвидировано в 16:34. Причина возгорания выясняется.