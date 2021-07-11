Погода в Югре на 11 июля: ночью – грозы, днем - тепло

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Сегодня, 11 июля, в Югре будет переменная облачность, ночью местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а днем осадков не будет. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5… +10 градусов, в южных районах до +15 градусов, днем +15… +20 градусов, в западных районах до +25 градусов.

Фото: МЧС Югры

Ханты-Мансийск: +19 градусов, облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.

Сургут: +17 градусов, ясно, ветер легкий, северный 3 м/с.

Нижневартовск: +16 градусов, облачно, ветер легкий, северный 2 м/с.

Нефтеюганск: +16 градусов, облачно, ветер легкий, северный 3 м/с.

Когалым: +17 градусов, ясно, ветер легкий, северный 2 м/с.

Этот день в народе называли Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы – последние в этом году.

Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях – считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.