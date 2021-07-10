Обманутым сургутянам выдадут новые квартиры

Спустя три года 38 обманутых дольщиков наконец получили ключи от своих квартир Фото: Мария Толстихина

Жилое помещение в поселке «Кедровый» наконец получило разрешение на эксплуатацию. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Все началось в 2017 году: именно тогда здание началось строиться, а компания «Северстрой» пообещала дольщикам отдать ключи через год. Этого не произошло, застройщик постоянно называл новые сроки.

Неоднократно застройщику вносились меры реагирования, в том числе он был привлечен к административной ответственности. И наконец жилая постройка прошла все проверки и получила разрешение на использование. Спустя три года 38 обманутых дольщиков наконец получили ключи от своих квартир.