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Экономика10 июля 2021 19:55

Обманутым сургутянам выдадут новые квартиры

Мария Толстихина
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Спустя три года 38 обманутых дольщиков наконец получили ключи от своих квартир

Спустя три года 38 обманутых дольщиков наконец получили ключи от своих квартир

Фото: Мария Толстихина

Жилое помещение в поселке «Кедровый» наконец получило разрешение на эксплуатацию. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Все началось в 2017 году: именно тогда здание началось строиться, а компания «Северстрой» пообещала дольщикам отдать ключи через год. Этого не произошло, застройщик постоянно называл новые сроки.

Неоднократно застройщику вносились меры реагирования, в том числе он был привлечен к административной ответственности. И наконец жилая постройка прошла все проверки и получила разрешение на использование. Спустя три года 38 обманутых дольщиков наконец получили ключи от своих квартир.