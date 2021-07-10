В Сургуте прикрыли подпольное казино

На владельца казино завели уголовное дело

Этой ночью в Сургуте следователи при силовой поддержке спецподразделения СОБР пресекли работу игорного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». По предварительной версии, 33-летний предприниматель организовал в подвале одного из домов по улице Привокзальная игорный клуб, в котором проводил азартные игры.

Конечно, какие-либо вывески и указатели отсутствовали. Сыграть в таком клубе могли только знакомые владельца, которому светит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.