Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июля 2021 года увеличилось на 167 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 июля 2021 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 июля 2021 года. За прошедшие сутки подтверждено 167 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В состоянии пневмонии – 26, с симптомами ОРВИ – 136, в бессимптомной форме заболевания – 5. Инфекция выявлена в 21 муниципальном образовании.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.