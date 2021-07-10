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Здоровье10 июля 2021 18:40

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 10 июля 2021 года увеличилось на 167 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 июля 2021 года
Мария Толстихина
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 июля 2021 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 июля 2021 года

Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 10 июля 2021 года. За прошедшие сутки подтверждено 167 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В состоянии пневмонии – 26, с симптомами ОРВИ – 136, в бессимптомной форме заболевания – 5. Инфекция выявлена в 21 муниципальном образовании.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.