Погода в ХМАО на 10 июля 2021 года: возможен кратковременный дождь

Температура воздуха достигнет максимум +25 Фото: Мария Толстихина

Ночью в Югре пройдет кратковременный дождь, местами гроза, по восточным и юго-восточным районам преимущественно будет без осадков. Ветер умеренный. Температура +14,+19 °С, местами +6,+11 °С.

Днем также возможен кратковременный дождь, местами гроза, а по северо-западным районам преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, порывистый. Температура +20,+25 °С, в отдельных районах термометр покажет +14,+19 °С

Сегодня, 10 июля 2021 года, в России отмечают День воинской славы. Праздник установлен в честь победы Петра I над шведами в сражении под Полтавой. Эта битва стала реваншем Петра I за поражение под Нарвой в 1700 году и решила исход Северной войны. В этот день православные отмечают обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.