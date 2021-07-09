Пенсионерка из Югры испугалась срока за мошенничество и перевела аферистам огромные деньги Фото: pixabay.com

В полицию Советскому району обратилась 68-летняя местная жительница и рассказала о краже крупной суммы денег. На протяжении последнего месяца женщине звонили аферисты и выманивали её деньги.

Звонки начались от банкиров, которые сообщили о попытке списания денег и советовали обналичить их для сохранности, а затем перевести на безопасные счета. Женщина долго не соглашалась, но слова лже-сотрудника полиции о привлечении её к уголовной ответственности за мошенничество убедили женщину. Пенсионерка перевела 743 тысячи рублей, хранившиеся у неё на сберегательных счетах, но на этом аферисты не остановились и стали требовать взять кредит.

Под давлением и угрозами женщина оформила кредит и перевела им 550 тысяч рублей. При этом, когда она снимала свои деньги и брала кредитные, реальные сотрудники банка интересовались для каких целей она это делает, но во всех случаях женщина их обманула, ссылаясь на перевод денег родственникам. Но в итоге югорчанка лишилась 1 миллиона 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.