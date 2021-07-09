Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 июля 2021 года увеличилось на 168 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжает расти число заболевших коронавирусом, так за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 168 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. С марта прошлого года в регионе зафиксировано 61 225 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3699,2 человек на 100 тысяч населения.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 20 случаев, 18-29 лет – 16 случаев, 30-49 лет – 76 случай, 50-64 лет – 42, старше 65 лет – 14. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 152 случаев, 16 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 поставлен диагноз пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях, по 16 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 892 жителя региона, сняты с наблюдения – 234 274 человека. За сутки на COVID-19 обследован 3 866 человека, всего прошли обследование 1 851 397 жителей Югры.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за день зарегистрировано: в Сургуте – 32; Нижневартовске – 22; Ханты-Мансийске – 17; Нягани – 12; Югорске – 12 и Нефтеюганске – 11. Также подтверждены случаи: в Советском районе – 10; Урае – 8; Кондинском районе – 6; Нефтеюганском районе – 5; Мегионе – 5; Лангепасе – 5; Сургутском районе – 4; Березовском районе – 4; Октябрьском районе – 3; Когалыме – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 2; Белоярском районе – 2 и Радужном – 2.

Состояние 102 пациентов по-прежнему тяжёлое, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались ещё 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 833 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 50 человек, за весь период пандемии вылечились 58 559 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 5 733 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 25 766 новых случая. За весь период выписано по выздоровлению 5 165 087 человек.