В водоемах Нягани и Октябрьского района нашли кишечную палочку Фото: Юлия Кучеренко

Этим летом специалисты проверили водоёмы Нягани и Октябрьского района, взяли по 8 проб воды на санитарно-химические показатели. И как сообщают в Роспотребнадзоре Югры, 2 пробы в Нягани и 5 в Октябрьском районе не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Кроме того, в Октябрьском районе отобрано 9 проб воды на наличие возбудителя холеры. Все пробы в норме, а в Нягани такие исследования ещё в планах. Воду проверили и на наличие бактерий и микроорганизмов - все пробы соответствуют нормам. На микробиологические показатели отобрано 25 проб воды в Нягани и 27 в Октябрьском районе. Но при этом, 9 проб в Нягани и 4 в Октябрьском районе, не отвечают требованиям СанПиН, так как в воде нашли бактерии группы кишечной палочки.

Роспотребнадзор рекомендует югорчанам перед выбором водоёма для купания узнать о проводимых исследованиях и наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Как отмечают в ведомстве, на водные объекты Нягани и Октябрьского района в текущем сезоне таких заключений не выдавалось.