Житель Ханты-Мансийска повелся на "развод" о выигрыше и стал жертвой аферистов Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 9 случаев мошенничества. Самыми доверчивыми оказались мужчины из разных городов округа, они пополнили счета злоумышленников почти на 4 миллиона рублей. Чаще всего телефонные мошенники представляются банкирами и под различными предлогами выманивают сбережения щедрых жителей региона.

Так, 30-летний житель Нижневартовска поверил мнимому банкиру, который предложил выгодные условия по текущим банковским продуктам. А молодой мужчина, поверив аферисту лишился 80 тысяч рублей, которые он сам перевёл на счета аферистам.

Ещё один 34-летний житель окружной столицы поверил, что стал счастливым обладателем выигрыша, получив сообщение в «Viber». Мошенник убедил мужчину перевести на различные банковские счета «якобы» страховые взносы. И парень вместо выигрыша потерял 240 тысяч рублей.

Другой вартовчанин, пытался спастись от «якобы» от несанкционированного списания денег со своих счетов. Общаясь с первоклассным телефонным аферистом он "подарил" ему 60 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.