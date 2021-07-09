В Няганской больнице приготовили новые места для пациентов с COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО -Югры

Из-за ухудшения обстановки, связанной с коронавирусом, в Няганской окружной больнице до 110 мест увеличили коечный фонд инфекционного отделения. Дополнительные койки для ковидных пациентов развернули на базе наркологического отделения, сообщает департамент здравоохранения ХМАО-Югры. - Количество пациентов резко увеличилось. Если буквально две недели назад у нас ежедневная госпитализация была в районе 2-3 человек, то в сейчас среднесуточная госпитализация 11-13 человек, - рассказывает Александр Бадьин, исполняющий обязанности главного врача.

Александр Бадьин добавил, что ухудшилась и тяжесть поступающих пациентов. Болеют пациенты не только возраста 65+, болеют все даже младенцы, и люди старше 80. Изменилась и клиника заболевания – инкубационный период с 14 дней сократился до 3-5 дней.

Важно вовремя обратится за медицинской помощью, уже при первых проявлениях симптомов необходимо вызывать врача на дом, где доктор назначит лечение. Специалисты отмечают, что первые признаки заболевания это температура, которая держится 1-2-3 дня, слабость, ломота в теле. А к этим признакам добавился ещё один, связанный с желудочно-кишечным трактом – боли, диарея и жидкий стул. В настоящее время в ковидном госпитале Нягани находится 105 пациентов, из них 12 человек - в реанимации.