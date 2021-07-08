Югорчанка вошла в число победителей конкурса «История местного самоуправления моего края» Фото: Городской информационный центр

Жительница Ханты-Мансийска Анастасия Тихон вошла в число победителей V юбилейного Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края». Девушка победила в номинации «Лидеры местного самоуправления».

Очный этап конкурса проходил 1 и 2 июля и создан для поддержки талантливых молодых людей, которые активно участвуют в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края. На заявились 1,5 тысяч работ от 2,5 тысяч учеников из 82 субъектов России.

Диплом первой степени Анастасии Тихон вручил Александр Куликов, председатель Правления некоммерческое партнерство «Центр инноваций муниципальных образований».

В торжественной церемонии награждения приняли участие организаторы конкурса, государственные деятели, представители органов местного самоуправления, руководители общественных объединений и представители ведущих вузов страны.