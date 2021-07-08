Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 июля 2021 года увеличилось на 162 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с каждым днём растёт число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки в округе зарегистрировано и подтверждено лабораторно 162 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 61 057 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3635,47 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 14 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 71 случай, 50-64 лет – 41, старше 65 лет – 11. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 149 случаев, 13 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 148 случаях, по 14 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 685 человек, сняты с наблюдения – 233 361 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 3 622 человека, всего прошли обследованы 1 845 976 жителей Югры.

Больше всего случаев заболевания выявлено: в Сургуте – 30; Нижневартовске – 21; Нефтеюганске – 17; Ханты-Мансийске – 15 и Нягани – 11. Также за день случаи заражения подтверждены: в Югорске – 10; Урае – 9; Советском районе – 9; Мегионе – 6; Пыть-Яхе – 6; Сургутском районе – 5; Лангепасе – 4; Нижневартовском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Березовском районе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Когалыме – 2; Покачах – 2; Кондинском районе – 1.

В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 94 пациента, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончались ещё 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 829 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 135 человек, за весь период пандемии вылечились 58 497 жителей региона.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 5 707 452 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки – 24 818 новых случая. За весь период выписано по выздоровлению 5 143 255 человек.