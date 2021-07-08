Директор топливной компании отсидит срок за убийство компаньона Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске вынесли приговор 53-летнему местному жителю. Присяжными заседателями он признан виновным в убийстве, и не заслуживающим снисхождения.

По информации следственного комитета, в 2016 году между подсудимым и его компаньоном по топливному бизнесу возник конфликт из-за отказа потерпевшим возвращать топливную компанию, ранее фиктивно оформленную на него подсудимым.

Из-за продолжающегося конфликта выпивший злоумышленник решил расправиться с обидчиком и 26 августа 2016 года, взял охотничье ружье и приехал к дому потерпевшего, где между мужчинами началась потасовка. Во время драки подсудимый ударил потерпевшего острым предметом, имеющим форму лезвия ножа, в грудь, а ружьем воспользоваться не смог. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.

В тот же день убийца уехал из Югры и до мая 2017 года скрывался от следствия. Его нашли и задержали в Башкортостане.

В феврале 2018 года против него уже выносился обвинительный приговор, которым он признан виновным в убийстве, а также в невыплате долга контрагенту на 3 миллионов 400 тысяч рублей. Также он обязан был выплатить 1 миллион рублей потерпевшей по убийство стороны, в качестве компенсации морального вреда. Но подсудимый не согласился с приговором по убийству и попытался обжаловать его.

По результатам нового рассмотрения приговором Ханты-Мансийского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.