Парочка наркосбытчиков в Ханты-Мансийске попалась с гашишем и синтетикой Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске по подозрению в сбыте наркотиков были задержаны двое неработающих молодых людей - 34-летний мужчина и 30-летняя женщина.

У них нашли три свёртка из серой скотч-ленты, внутри которых находились 60 свёртков с подозрительным веществом. Также полицейские изъяли у них четыре полимерных пакета, в которых оказались 20 пакетов меньшего размера с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что больше 19 граммов веществ являются синтетическим наркотическим средством, а ещё почти 78 граммов - гашишем.

Наркотики подозреваемые купили в интернет, через «Telegram» и собирались продавать. Против наркосбытчиков возбуждено уголовное дело, в настоящим момент они находятся под арестом.