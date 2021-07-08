В Ханты-Мансийске строятся сразу четыре новые школы Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске продолжается стройка 2-й очереди средней школы №8. Уже введена в эксплуатацию котельная и застройщик проводит внутренние отделочные работы. Для учеников в здании школы есть два спортивных зала, тир, медицинский блок, а также читальный и актовый залы. Строительство будет завершено в срок — 1 августа этого года и уже 1 сентября дети пойдут в новую школу. На территории города в рамках реализации национального проекта «Образование» одновременно строят ещё 3 образовательных объекта. По плану идет строительство школы в микрорайоне «Учхоз», которая достроится уже в этом году и сможет принять более 1000 учеников. Там будет библиотека, актовый зал, спортивные залы, бассейн на 4 дорожки по 25 метров, учебные классы, аудитории проектно-исследовательской деятельности, специализированные лаборатории и пункт питания. Также в следующем году подрядчики планируют сдать ещё 2 образовательных учреждения. Вторым блоком обзаведётся Гимназия № 1 на 600 учеников. В школе также будет спортивный зал, зрительный зал на 420 мест, библиотека, тир, учебные помещения, медицинский блок. Ещё одна школа на 1 725 учащихся будет построена в микрорайоне «Иртыш» в 2022 году. Она будет состоять из четырех корпусов: для начальных и средних классов, а также для размещения административного и спортивного блоков, который включает в себя четыре зала для занятий спортом, лечебной физкультурой, хореографией и бассейн.