Кражи денег и велосипедов: за сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений Фото: Татьяна Коркина

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 35. Так, в дежурную часть Сургута обратился мужчина и рассказал о краже. Оперативники быстро нашли подозреваемого. Как оказалось 31-летний мужчина, находясь в магазине по Комсомольскому проспекту, украл кошелёк и 24 тысячи рублей, принадлежащие заявителю. В Нижневартовске задержана местная жительница, которая фиктивно зарегистрировала 15 человек в своём доме, но фактически жилье им не предоставила.

Кроме того, в округе продолжаются кражи велосипедов. Так, в Ханты-Мансийске из подъезда дома по улице Спортивной угнали велосипед, стоимостью 16 тысяч рублей. Проводится проверка. Ещё одна ранее совершенная кража двухколесного транспорта раскрыта в окружной столице. 30-летний подозреваемый в подъезде дома по улице Пионерской, похитил велосипед, стоимостью 14 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.