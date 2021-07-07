В Нефтеюганске мотоциклист выехал на встречку и врезался в автомобиль Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в котором 4 человека получили травмы.

В 14 микрорайоне Нефтеюганска 21-летний мужчина, управляя мотоциклом «Питбайк», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Лада», за рулём которого находился 24-летний молодой человек. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования. 56 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает мотоциклистов соблюдать правила безопасности и быть предельно внимательными на дороге.