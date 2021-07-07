В Сургуте мошенники представились полицейскими и обманули пенсионерку Фото: pixabay.com

В полицию Сургута обратилась пенсионерка и рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники полиции и сообщили, что на неё оформлен кредит и югорчанке необходимо его аннулировать. Для этого женщине посоветовали обналичить свои сбережения и перевести их на «резервный» счёт.

Не подозревая, что собеседник является мошенником сняла 370 тысяч рублей и перевела деньги на 14 счетов, которые ей сообщил аферист. После того, как злоумышленники "вытянули" у пенсионерки все сбережения, все номера телефонов аферистов стали отключены.

Потерпевшая знала о подобных преступлениях из СМИ, но не думала, что сама попадется в их руки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по этой статье преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.