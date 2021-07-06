Югорчанин заготовил 955 "закладок" и сел за это на восемь лет строго режима Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске суд вынес обвинительный приговор против жителя Сургута. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Мужчина получил от наркоторговцев синтетические вещества массой более 430 грамм для перепродажи. Часть наркотиков он сбыл на территории Нефтеюганска и Нефтеюганского района. А другую часть наркотиков он разместил в 14 «тайниках», которые пытался сбыть.

Кроме того, заготовленные 955 штук «закладок» хранил в гараже для дальнейшей продажи. Но довести преступления до конца не смог, так как его задержали сотрудники полиции и наркотические средства у него забрали.

Суд с учётом обвинения назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.