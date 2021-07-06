Аферисты выманили у пенсионера из Нижневартовска двести тысяч рублей Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано 8 случаев мошенничества и краж с банковских карт за прошедшие сутки. Югорчане пополнили кошельки аферистов почти на 900 тысяч рублей. На уловки злоумышленников попались жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Октябрьского района.

Виртуальные карманники умело выманивают деньги, представляясь сотрудниками банка, мнимыми сотрудниками прокуратуры и полиции. Так, в Нижневартовске пенсионер общаясь с лже-банкирами перевёл свои деньги на счет аферистов за курьерскую доставку и комиссию для получение «якобы» одобренного кредита. В итоге мужчина потерял 200 тысяч рублей.

А 42-летний житель Ханты-Мансийска, желая провести вечер в приятной компании, созвонился с молодой женщиной и договорился о приватной встрече. Внёс оплату в сумме 154 тысяч рублей за оказанные услуги, но отдохнуть ему так и не удалось, барышня оказалась мошенницей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.