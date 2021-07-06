В учебных заведениях Ханты-Мансийска продолжают прививать работников от коронавируса Фото: Городской информационный центр

В муниципальных предприятиях Ханты-Мансийска продолжается вакцинация работников от COVID-19. По информации городского информационного центра, с начало месяца уже привито 100 процентов сотрудников в школах №6 и №8, детском саду «Брусничка», «Детской школе искусств», а также в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Кроме того, в Ханты-Мансийске почти завершили вакцинацию школы №1, 7, 5, гимназия №1, детские сады «Ёлочка», «Страна чудес», «Улыбка»; Центр развития образования, департамент городского хозяйства, Управление логистики Администрации города, Служба муниципального заказа в ЖКХ, Городская централизованная библиотечная система, Спортивная школа олимпийского резерва, «Молодёжный центр». В этих организациях привито от 83 до 94 процентов сотрудников

По официальной статистике охват от подлежащих вакцинации составляет уже 58 процентов.