В Нефтеюганске увеличили количество коек для больных коронавирусом Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре растёт число заболевших коронавирусом и Нефтеюганск не исключение. Для более качественного оказания медицинской помощи в стационаре в больнице увеличили коечный фонд инфекционного отделения до 210 коек и на сегодняшний день занято 155 коек.

Ежедневно в приёмное отделение ковидного госпиталя обращается больше 20 человек, в стационар попадают пациенты со средней и тяжелой формой пневмонии, старше 65 лет и пациенты. Медики Нефтеюганска отмечают, что в отличие от прошлого года заболеванию стало подвержено более молодое поколение, на данный момент в стационаре лечатся пациенты младше 18 лет, самому маленькому шесть месяцев. Специалисты сообщают, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в городе, необходимо вакцинировать 60 процентов взрослого населения, что составляет около 60 тысяч человек, а на данный момент привито 30 процентов от плана вакцинации. Для быстрой и доступной вакцинации в городе открыто пять стационарных пунктов с удобным режимом работы, а также работает мобильный пункт вакцинации и мобильные бригады. Запись на вакцинацию проводится через портал Госуслуг, по телефону или в порядке "живой" очереди.

Врачи отмечают, что среди больных, проходящих лечение в реанимации нет ни одного привитого пациента.